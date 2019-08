De Luca provoca i 5s: «Vi dico tutto quello che avete detto e vi siete rimangiati» (video)

«In questi giorni ho colto in tanti – e lo condivido anch’io – un sentimento di grande disagio di fronte all’ipotesi di un governo Pd-5 Stelle. È del tutto naturale dopo aver subìto per 10 anni aggressioni di ogni tipo da parte dei 5 Stelle». L’attacco arriva da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante il suo intervento alla Festa dell’Unità a Ravenna. «Provare a fare un governo non significa affatto non dover riflettere in maniera autocritica sui nostri errori e sulle scelte programmatiche da individuare come priorità, a partire da un Piano per il Lavoro per 200mila giovani del Sud e dalla questione sicurezza. Dall’altro lato, la prima cosa da fare è un’operazione-verità su questi dieci anni. Operazione-verità vuol dire chiedere conto ai 5 Stelle sulle tante cose che hanno detto e poi si sono rimangiati. Siccome ho sentito i 10 punti che Di Maio ha elencato per la formazione di un nuovo governo, mi sono preso lo sfizio di annotare 10 punti e di porre 10 domande a Di Maio». Nel primo punto De Luca punta il dito contro Grillo e i 5S accusandoli di «essere i principali responsabili dell’imbarbarimento del dibattito pubblico in Italia. Per dieci anni hanno diffuso una sottocultura dell’aggressione verbale, dell’offesa agli interlocutori».