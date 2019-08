Anche Nilufar Addati contro Salvini: «C’è la crisi e va in spiaggia a guardare i c**i»

Non bastavano i vari Fedez e company ad allungare la fila di chi vomita insulti contro Matteo Salvini c’è anche l’influencer Nilufar Addati. Come ricostruisce il Giornale il motivo è l’estate del vicepremier leghista, le sue vacanze e la crisi di governo. Su Instagram Nilufar Addati mostra il leader del Carroccio in spiaggia e commenta: «Mamma mia che bella la crisi di governo. Un paio di c**i, premier felice, grazie. Che bella l’Italia, Salvini premier. Che vergogna ragazzi».

Poi come si legge sul Giornale passa ad altro. «Qualcuno mi spiega prima che io cominci a vomitare tutti i cornetti che ho mangiato perché il premier in piena crisi di governo va al Papeete? E mette l’Inno di Mameli. Che schifo, che vergogna», continua Nilufar. E poi: «Ma premier, la prego. Non si copiano i format. Adesso mi scrivete “sono meglio i Cinque Stelle?” Non sono meglio i Cinque Stelle, ma sinceramente un premier che va al Papeete a guardare i c**i alle ragazzine mi fa schifo».

Ma ad un certo punto, però, cambia rotta: si rende conto che Salvini non è premier. E così giustifica i suoi errori dicendo che ha già anticipato tutto quello che succederà fra poco. Oltre agli insulti resta la figuraccia.