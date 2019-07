Sea Watch, insulti infami a Giorgia Meloni. Lei li posta su Fb: «Ecco il vero volto della sinistra»

Un florilegio di orrori. La democrazia non è per tutti. L’ondata di odio che si sta diffondendo come un veleno sta toccando vergognosamente la persona di Giorgia Meloni che sul suo profilo Fb fa un collage con i commenti più truci e irricevibili. Ora aspettiamo la solidarietà verso la leader di FdI. Mai e poi mai ci saremmo aspettati che il caso della Sea Watch e l’icona della disobbedienza Carola Rackete potessero scoperchiare il vaso di pandora di odi e livori mai sopiti di questo livello. Ecco cosa scrivono gli umani, i civili, i paladini dei diritti e dei migranti, i democratici che non sanno accettare la differente posizione di chi non la pensa come loro: «Affondiamo lei con un bel sasso legato al collo». «E poi muori, Giorgia. Hai rotto i c…con la tua demenza». «Meglio che fai tanto yoga così pratichi a stare con la testa in giù». «Fascista di merda, ammazzati». «Ti devono sbranare i cani». «Farai la fine del sorcio topo di fogna Mussolini». Ma è mai possibile?