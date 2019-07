Sceneggiata Di Maio: difende persino gli 80 euro di Renzi per affossare la flat tax (video)

Ormai è chiaro. Di Maio sulla flat tax si sta mettendo di traverso sulla strada della Lega. E lo fa anche toccando il limite della sceneggiata. Ha difeso perfino a spadala misura degli 80 euro di Renzi, a suo tempo osteggiata e vilipesa a livello di «televendita». Lo sta ripetendo da giorni, chiamando l’ alleato a trovare nuove coperture. «Ho serie perplessità sul fatto che si riescano a trovare risorse per 30 miliardi di euro all’anno per fare la Flat tax come sostiene la Lega. Spero di poter essere smentito. Intanto, nell’ambito delle risorse disponibili, credo che le nostre finanze ci permettano di realizzare un intervento significativo di taglio del cuneo fiscale. Io punto a questo come ministro di questo governo». E’ quanto scrive in un intervento su “Il Sole 24 Ore” il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.

L’ennesimo voltafaccia di Di Maio

E’ l’ennesima figuraccia di Di Maio, l’ennesimo voltafaccia, l’ennesima piroetta. Basta fare una pigra ricerca su internet per accorgersi di quanto il M5S, Grillo dal suo blog, i suoi parlamentari e Di Maio in persona abbiano sputato fiele sulla misura renziana, volta a guadagarsi le allora elezioni europee. Oggi Di Maio difende quella misura tanto criticata. E questo la dice lunga sul grado di conflittualità interno della maggioranza di governo. Lo ha fatto capire che sulla flat tax ogni ostacolo buono. Queste sono state le sue parole: «Tra le coperture non può esserci il taglio degli 80 euro introdotti dal governo Renzi. Io non sono affezionato agli 80 euro – aveva dichiarato – ma quelli non erano soldi di Renzi, quelli sono soldi degli italiani e se si dice ai cittadini ‘ti tolgo 80 euro’ per fare la flat tax o peggio ‘ti aumento l’Iva‘ per fare la flat tax, per me questo è inaccettabile», ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio. Che se la canta e se la suona. Il governo, allo stato attuale delle cose, non ha nessuna intenzione di alzare l’Iva. E la misura degli 80 euro sarebbe superata in virtù dei vantaggi che la flat tax apporterebbe.

Ecco cosa diceva Di Maio sugli 80 euro

Ma Di Maio ha cambiato idea. Da settimane ormai è guerra – e non tanto fredda- tra il capo politico M5s e Salvini, chiamato anche dal leder pentastellato a chiarire in Parlamentoo sul caso Russia. Ora ribadisce: «Se si vuole fare la flat tax ben venga, l’unica cosa che non ho visto ancora sono le coperture. E deve essere la Lega a trovarle». E’ chiara la manovra di far naufragare una delle misure-bandiera di Salvini. Il bello è ascoltare quel che Di Maio diceva…