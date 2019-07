Meloni a In Onda, durissimo scontro con Parenzo: manipoli i miei post, ci vedremo in tribunale (video)

“David Parenzo ha manipolato un mio post, attribuendomi la proposta di non dare i fondi Ue ai Paesi che non si occupano del ricollocamento dei migranti, una proposta che oggi lui stesso ha fatto in trasmissione dopo avere insultato me per una cosa che non ho mai detto. Quindi il suo libro ‘I falsari’ è in realtà autobiografico… lei non è completamente lucido, questo dimostra la sua serietà…”. L’accusa arriva da Giorgia Meloni durante un infuocata scontro con David Parenzo nel corso del talk show In Onda su La7. Un imbarazzatissimo David Parenzo, che non si aspettava l’affondo, ha deciso di non replicare:”Se vuole mi quereli e faccia questa lite in tribunale”. “Non escludo di portarla in tribunale. Non comprate i libri dei manipolatori – ha detto Meloni – ne parleremo in tribunale”. Lo scontro con David Parenzo si può vedere di seguito al minuto 15 del video.