“Mai più un’altra Bibbiano”: Meloni annuncia l’iniziativa di FdI in tutta Italia

«Mai più un’altra Bibbiano. Fratelli d’Italia presenterà in tutti i Comuni nei quali è presente una mozione a tutela dei bambini e contro gli affidi illeciti. Chiediamo un costante monitoraggio dei casi di affidamento di minori, l’introduzione di criteri più efficaci contro i conflitti di interesse tra servizi sociali e comunità familiari e sostegno alle famiglie in difficoltà. Lo dobbiamo a tutte quelle famiglie che continuano a chiedere solo verità e giustizia. Il loro grido di dolore e di speranza appartiene a ciascuno di noi». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Bibbiano, scandalo senza fine

Lo scandalo di Bibbiano riserva ogni volta rivelazioni sorprendenti. L’ultima riguarda il direttore scientifico dell’associazione Hansel e Gretel, Claudio Foti. Lo specialista in questione non ha la laurea in psicologia né in materie inerenti il campo della psiche umana. Nel suo curriculum solo una laurea in lettere. Ciò non gli ha impedito di iscriversi all’albo degli psicologi, grazie a una sanatoria del 1989. È solo una delle tante anomalie di questa vicenda.

I vip che hanno rotto il silenzio su Bibbiano

Uno scandalo che è stato a lungo silenziato dai media, con la complicità di tanti. Basti pensare a quello che è accaduto nel mondo dello spettacolo. Solo pochissimi artisti (la cantante Laura Pausini su tutti), hanno avuto il coraggio di denunciare le atrocità della vicenda dei bimbi strappati alle loro famiglie. Il resto del mondo artistico, storicamente legato alla sinistra, si è chiuso in una omertà sospetta. Dei bambini si può parlare solo se si tratta di stranieri, preferibilmente migranti.