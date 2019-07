La cripta Mussolini riapre al pubblico il 28 luglio, giorno del compleanno del capo del fascismo

La famiglia Mussolini comunica che la Cripta sarà aperta domenica 28 luglio, giorno della nascita di Benito Mussolini, con il seguente orario: 8.30 – 18.00. La S. Messa in suffragio sarà celebrata alle 11.30 nella Chiesa di San Cassiano adiacente al cimitero di Predappio. “Vi ricordiamo -si legge nel comunicato della famiglia pubblicato sulla pagina Fb di Caio Mussolini – che il cimitero e la Chiesa sono luoghi sacri che richiedono il massimo rispetto, educazione e compostezza”. L’ultima volta la cripta era stata aperta il 28 aprile. Il luogo era stato chiuso al pubblico il 18 dicembre 2017, il motivo scatenante non fu solo la necessità dei lavori per i restauri, conclusi il 24 ottobre 2018, ma soprattutto una trasmissione di Rai3 proprio da Predappio e in particolare dalla cripta Mussolini, luogo privato, con gli intervistati Giorgio Frassineti, sindaco di Predappio, e Miro Gori, presidente provinciale dell’Anpi, senza il permesso della famiglia Mussolini.