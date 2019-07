Inchiesta minori, ecco le carte dell’orrore: dal giro di soldi al giro di amici Lgbt

Nella rete dell’orrore emersa dopo anni di illeciti e di dolore straziante inferto a famiglie senza colpa, l’ordito giudiziario traccia una trama che interseca abuso ideologico e profitto economico. I tessitori che agivano nell’ombra oggi non sono più occulti, ma richiamati alle loro responsabilità penali venute alla luce nell’inchiesta emblematicamente denominata “Angeli e Demoni”: e sono loro, gli operatori dei servizi sociali della Val D’Enza, che falsificavano le relazioni creavano dei dossier ad arte adducendo finte accuse ai genitori per strappare loro i bambini e destinarli in affido ad amici e conoscenti. Tutto dietro un lauto compenso, è ovvio: ma non è solo quella la coordinata di riferimento di assistenti sociali e psicologi coinvolti nell’inquietante indagine: come riporta in queste ore, tra gli altri, il sito de Il Giornale, e come già scritto nei giorni scorsi nell’intervista a Galeazzo Bignami, sul nostro quotidiano, «dietro a questi traffici, si legge sempre nelle carte, ci sarebbe un “fattore ideologico“. Dall’inchiesta è emersa una serie di accordi sottobanco e favoritismi che svela un’enorme rete fatta di intrecci e atrocità che, da anni, volto a favorire un business illecito di diverse centinaia di migliaia di euro». Non solo: come già sostenuto sul nostro sito nei giorni scorse, tutto quanto accaduto a Reggio Emilia e nella Val D’Enza, non può essere accaduto solo per ritorni economici. Tanto che, da noi interpellato, l’esponente di Forza Italia Galeazzo Bignami, ha sottolineato come e perché non può essere un caso «che tutto sia accaduto e poi scoppiato oggi in una realtà geo-sociale come quella dell’Emilia Romagna, dove fino alle ultime elezioni locali non c’è mai stata alternanza, e dove la sinistra ha avuto tempo e modo di erigere una cortina di ferro ideologica a sostegno di strutture e modelli pubblici sulle orme della cultura e della filosofia social gender».

Inchiesta minori, profitto economico e impianto ideologico

E ancora: «Nell’inchiesta Pd e Regione non c’entrano niente col giro economico – ribadisce a scanso di equivoci Bignami – ma di fatto c’è stata sempre una collusione ideologica e politico-culturale con il modello familiare perseguito, tra i vari, dall’assistente sociale Federica Anghinolfi – convinta militante Lgbt finita al centro dell’inchiesto e attualmente ai domiciliari – che aveva come unico scopo quello di affermare una precisa ideologia anti-famiglie tradizionali e pro modello famiglie arcobaleno». Per fortuna, un pm di Reggio Emilia a un certo punto – siamo nell’estate del 2018 – si è insospettita dall’eccezionalità di denunce presentate dai servizi sociali contro genitori accusati a vario di titolo di mancanze, allargando il raggio delle indagini al coinvolgimento di medici, psicologi, assistenti sociali e politici. Tra le accuse mosse a questi poveri genitori, quelle di abusi sessuali e maltrattamenti ma che, nella maggior parte dei casi, venivano ritenute infondate e non documentabili e per questo le indagini associate finivano archiviate. Le relazioni dei servizi sociali, però, mel frattempo andavano avanti ed entravano nel merito attraverso – come riporta in queste ore Il Giornale – «finte relazioni, falsi documenti e pressioni psicologiche utilizzate dai servizi sociali per riuscire a plagiare i minori. Dichiarazioni (finte) scritte nero su bianco che servivano a screditare i genitori naturali e strappare loro i figli. Una volta “plasmati” i bambini avrebbero dovuto denunciare i genitori, ma solo dopo aver raccontato violenze mai subite». Ecco come si procedeva.

La Macchinetta dei ricordi, il giro di soldi, il fine ideologico