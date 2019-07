Gigantesca tromba marina davanti al porto di Bastia diventa un tornado (Video)

Le forze della natura hanno deciso di scatenarsi proprio lì, di fronte il porto di Bastia, in Corsica, dove hanno improvvisato uno spettacolare show dagli inquietanti rimandi apocalittici, non fosse altro per il profluvio di effetti speciali sciorinati da acqua e aria a ridosso della costa. Naturalmente, le immagini della potente tromba marina riprese da turisti e residenti e immediatamente postate in rete, fanno il giro del web diventando subito virali… Le immagini della spettacolare tromba marina di questa mattina davanti al porto di Bastia registrano quello che poi, di lì a poco, si sarebbe scatenato sulla costa: una violenta tempesta che si è abbattuta nel pomeriggio sull’isola, colpita nelle ultime ore da forti piogge battenti, su cui infieriscono anche venti che soffiano ad alta velocità.

Spettacolare tromba marina a Bastia: le immagini

La spaventosa tromba marina che ha minacciato le acque davanti al porto della città, ha poi lasciato il passo Da Bastia quello che si è trasformato in un tornado che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno. Un tornado che ha travolto qualunque oggetto incontrasse al suo passaggio, e che ha abbattuto nella sua furia molti alberi, oltre che danneggiato tetti e vetture, allagato negozi e reso impercorribili molte strade. Tanto che quello che arriva in queste ore dalla Corsica è un bollettino di guerra metereologica in continuo aggiornamento che giustifica l’allerta arancione diramata per la parte settentrionale dell’isola.