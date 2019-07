FdI contro la vessazione fiscale: in una nota denuncia l’incongruità sugli studi di settore 

Fisco, FdI denuncia migliaia di incongruità sugli studi di settore e, in una nota congiunta firmata a quattro mani da Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e Lino Ricchiuti, presidente nazionale del Popolo Partite Iva, torna a schierarsi contro contro un inaccettabile sistema fiscale, particolarmente vessatorio verso le piccole imprese.

Fisco, FdI denuncia in una nota le incongruità sugli studi di settore

«In questi giorni – dichiarano Osnato e Ricchiuti nella nota congiunta – l’Agenzia delle Entrate sta recapitando migliaia di avvisi di accertamento, per gli anni 2015-16-17, relativi a incongruità sugli studi di settore. Fratelli d’Italia durante la campagna elettorale del 2018, seguito da Lega e 5 stelle, si era fortemente schierata contro il sistema fiscale vessatorio per le piccole imprese e in particolar modo verso gli “Studi di Settore”. Ed ora vogliono far cassa sfruttando tale ignominia? L’Agenzia delle Entrate dipende dal MEF che dipende, a sua volta, dal Governo. Chiediamo con forza che il Governo – si aggiunge nella nota – invii una circolare all’Agenzia per fermare ogni iniziativa persecutoria sugli studi di settore».

Da FdI una nota congiunta contro la vessazione fiscale

E ancora: «Se il Governo non lo farà – conclude FdI nella nota – vuol dire che vuole perpetuare la vessazione fiscale dei governi precedenti, strada intrapresa con l’entrata in vigore degli Indici Sintetici di Affidabilità, della fatturazione elettronica e dello scontrino telematico. Chiederemo conto di ciò al governo con un’interrogazione e, se ciò fosse confermato, chiediamo che si ritorni al voto».