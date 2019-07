«David Sassoli è di Forza Italia», la gaffe di Mentana in diretta tv rimbalza sui social (Video)

Il bello della diretta, i vantaggi di seguire il Tg che dirige quando dal desk a favore di camera c’è direttamente lui: Enrico Mentana. L’ultima gaffe è già trend topic su Twitter grazie al momento dello strafalcione postato da un sollecito telespettatore che, da buon utente social, hga voluto condividere il momento divertente online…

«David Sassoli è di Forza Italia»: in diretta l’ultima gaffe di Mentana

Generoso dispensatore di gaffe e involontarie e freddure improvvisate. E anche questa volta il buon Chicco non tradisce le aspettative di chi lo segue in trepidante attesa dello sfondone di turno: e mentre parla del nuovo incarico affidato all’ex giornalista Rai in prestito alla politica e al Pd, fresco di nomina alla presidenza del Parlamento Europeo – dopo una prima fumata nera, eletto al secondo scrutinio – il direttore sbaglia il partito di appartenenza del nuovo numero uno di Bruxelles. «David Sassoli è di Forza Italia», comunica con l’aplombe che si deve a ogni annuncio ufficiale che si rispetti: e immediatamente quel frame del tg diventa un video gettonatissimo sul web, già andato ad arricchire la nutrita galleria di strafalcioni tv intestata a Enrico Mentana. Tra i primi ad accorgersi dello svarione, un telespettatore attento che su twitter ha postato il momento dell’errore: «David Sassoli, ex conduttore di telegiornale e donato alla politica ormai da più di dieci anni, al suo terzo mandato di parlamentare europeo è stato eletto presidente del Parlamento Europeo, prendendo il posto di un altro italiano, Antonio Tajani. Sassoli è di Forza Italia…».