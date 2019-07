Il Pd tenta di intimorire un deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, nel nome dell’”eroina” Carola Rackete, ma ottiene un boomerang. Perché il parlamentare preso di mira e’ tutt’altro che spaventato rispetto alle sciocchezze dei cosiddetti “democratici”.

La solita Morani

In pratica, nella discussione sul decreto sicurezza bis, la solita Alessia Morani – stavolta in compagnia del suo collega Miceli – ha chiesto di consegnare alla magistratura alcune dichiarazioni di Trancassini in commissione. Per i due deputati-ispettori “affermare che la capitana della nave abbia avuto contatti diretti con i trafficanti di migranti equivale a dare una notizia di reato. Quindi, visto che neanche ai parlamentari è concesso di calunniare nessuno, Trancassini dovrebbe andare dai magistrati a riferire ciò che sa. In ogni caso abbiamo chiesto al presidente della commissione di inoltrare il resoconto dell’intervento di Trancassini prontamente alla Magistratura”.

”Cascano male”

Ovvia la replica, netta, di Trancassini.

“Se quelli del PD pensano di intimorirmi e imbavagliarmi con il richiamo alla magistratura cascano male. Oggi, durante la discussione del ddl Sicurezza a commissioni riunite ho solo ricordato al PD che il salvataggio in mare lo svolge già egregiamente la Capitaneria di porto e che le ONG sono più vicine al ruolo di favoreggiamento al reato di immigrazione clandestina che di salvatori di vittime. Ho solo ricordato al PD che Fdi è l’unico partito che denuncia il traffico di umani che la mafia nigeriana utilizza tra l’altro per prostituzione e traffico di organi . Fosse per noi questa gente non partirebbe e non rischierebbe la vita in mare. Ho solo ricordato al PD che Carola non è una santa, ma una donna che ha violato le leggi italiane e che va semplicemente considerata come tale. Il bavaglio del Pd? Una medaglia”.