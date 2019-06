Sondaggio Swg, Lega stellare al 36,5%. FdI a un soffio dal sorpasso di Forza Italia

Si potrebbe titolare epopea Lega il sondaggio, a una settimana dal voto, dell’istituto Swg in esclusiva per La 7, se non fosse che anche per Fratelli d’Italia il consenso continua ad aumentare, avvicinando il partito di Giorgia Meloni a un traguardo storico. La maggioranza “sovranista” è più vicina, sono le due forze del centrodestra che mietono più consensi di quelli ottenuti alle Europee. Il consenso popolare continua a sorridere. Il partito del vicepremier sarebbe addirittura accreditato al 36,5%, guadagnando in soli otto giorni un altro 2,2%. Cresce Fratelli d’Italia e arriverebbe invece al 6,6%. Quella maggioranza autonoma Lega-Fratelli d’Italia è più vicina.

FdI vicina a un sorpasso storico

Fratelli d’Italia sta col fiato sul collo di Forza Italia, lo incalza ormai di un soffio. Perderebbe infatti consensi il partito di Berlusconi, attestandosi al 6,9%, con il partito della Meloni che incombe. A Fratelli d’Italia basta essere al 6,6%(+0,1) per agognare a uno storico sorpasso all’interno del centrodestra. Dopo le ultime scaramuccie e dopo la caduta di stile del Cavaliere con la leader di FdI, i continui attacchi non hanno giovato a FI, tutt’altro. A sinistra, i cespugli non variano di molto: +Europa perde lo 0,4 e sarebbe al 2,7%, i Verdi sono al 2,6% (+0,3), Sinistra stabile all’1,7 per cento.