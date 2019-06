Sardegna invasa da milioni di cavallette, distrutti duemila ettari di terreni

Milioni di cavallette hanno invaso le campagne in provincia di Nuovo dove hanno devastato oltre 2mila ettari di terreno tra Ottana, Olotana e in particolare modo Orani. In alcune zone di quest’ultimo comune si cammina in tappeti di cavallette. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti che sottolinea come le aziende agricole interessate si ritrovino senza pascoli e con gli edifici invasi. I danni sono ingenti.

Allarme cavallette

«La presenza massiccia degli insetti – scrive la Coldiretti – sta facendo terra bruciata di pascoli e foraggio ma infastidisce anche le persone invadendo cortili e case coloniche. Giugno e luglio ma anche agosto sono i mesi favorevoli per la loro diffusione; si sviluppano nei terreni incolti, ma poi si spostano anche in quelli coltivati per nutrirsi. Una vera e propria emergenza alla quale, secondo gli esperti, ora non si può rimediare, in quanto qualsiasi trattamento sarebbe poco efficace. Si potrebbero arare i terreni, soprattutto quelli incolti che rappresentano il luogo ideale per proliferare e questo – conclude la Coldiretti – la dice lunga sull’importanza del presidio dei territori svolto dalle imprese agricole». Le aziende danneggiate dall’invasione delle cavallette per ora sono una quindicina. Questo periodo dell’anno in effetti è quello più favorevole alla diffusione delle cavallette ma ormai gli insetti nella maggioranza dei casi sono adulti e trattarli avrebbe poca efficacia.