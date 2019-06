Roma, si rompono le scale della metro. I viaggiatori arrancano a piedi verso l’uscita (video)

Non c’è pace per chi usa la metropolitana a Roma. I viaggiatori devono fare i conti quotidianamente con la chiusura delle stazioni, con la mancata riapertura di quelle chiuse da mesi (come la stazione di piazza della Repubblica), con i borseggiatori, con le scale mobili a singhiozzo. E’ accaduto anche alla stazione San Giovanni, come documentato da un video postato su Fb dal sito ” Riprendiamoci Roma”, dove si vedono gli utenti della metro che salgono a piedi le scale mobili ferme. Il video ha ricevuto decine di commenti indignati.