In mutande sul balcone, Urso a Capasso: «Altro che Conte, l’avvocato del popolo sei tu» (video)

Alcuni emendamenti al decreto Crescita per fare in modo che venga approvata subito la “legge delle mutande”, che consentirebbe agli italiani di riscattare il proprio debito deteriorato. Ad annunciarlo è il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, già promotore di un disegno di legge in questo senso. Urso ha incontrato a Napoli l’avvocato Raffaele Capasso, che con una eclatante protesta nei giorni scorsi ha riacceso l’attenzione sul tema. L’avvocato Capasso è il professionista che si è presentato in mutande sul balcone di casa sua, avviando un dialogo a distanza con il premier Giuseppe Conte, affacciato al balcone del palazzo di fronte. Il video di quel colloquio così particolare, che Capasso aveva avviato proprio per sollecitare la ripresa della legge di Urso, era presto diventato virale.

Approvare subito la “legge delle mutande”

«La “legge delle mutande” può essere approvata già nella prossima settimana se il governo Conte mantiene gli impegni, che aveva già assunto 4 mesi fa quando aveva accolto il nostro ordine del giorno durante il dibattito sul decreto Carige», ha spiegato Urso incontrando Capasso. Nel corso dell’incontro, inoltre, Urso ha raggiunto telefonicamente Giorgia Meloni, che ha assicurato a Capasso tutto l’impegno di Fratelli d’Italia su questo tema. «Sarà una battaglia di tutto il partito», ha spiegato la presidente del partito, che aveva rilanciato il video di Capasso anche sulla sua pagina Facebook.

Altro che Conte, l’avvocato del popolo è Capasso

Con gli emendamenti al dl Crescita, che oggi ha ottenuto la fiducia alla Camera e ora deve tornare al Senato, «misureremo la reale volontà del governo di rispondere ai bisogni degli italiani». «Il vero “avvocato de popolo” – ha sottolineato Urso – si è dimostrato proprio Capasso, speriamo che Conte accolta il suo appello, che poi è l’appello di milioni di italiani finiti davvero in “mutande” nelle mani degli speculatori finanziari».