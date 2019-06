Nuova feroce polemica social, a Vercelli, nel giorno del ballottaggio per rinnovare sindaco e amministrazione comunale. Vittima Paolo Tiramani, il deputato della Lega autore nei giorni scorsi del fotomontaggio ritenuto sessista nei confronti della sindaca uscente Maura Forte, candidata al secondo mandato del centrosinistra.

”La fine di Buonanno”

Il parlamentare è stato vittima delle gravissime accuse di tale Giulia Bodo, esponente di +Europa e sorella del candidato sindaco Federico Bodo, escluso dal ballottaggio, che gli augura di morire come l’ex parlamentare leghista della zona, Gianluca Buonanno. “Chissà che a forza di fare politica sulla pelle della povera gente, uno un giorno si pieghi a raccogliere il telefono in macchina mentre guida”, scrive infatti Giulia Bodo a Tiramani riferendosi all’incidente in cui nel giugno 2016 morì Buonanno, grande amico di Tiramani.

Tiramani: “Vergogna”

Tiramani risponde amareggiato: “Per giorni mi hanno dato ingiustamente del sessista – scrive infatti il sindaco di Borgosesia – poi la sorella del candidato sindaco di Europa mi augura di morire come Gianluca Buonanno. Ci indignamo a senso unico? E’ una vergogna”, conclude il parlamentare.