“Pesca miracolosa” in spiaggia: migliaia di alici sulle rive del mare di Maratea (video)

Un fenomeno inspiegabile, che un video amatoriale documenta e che in poche ore diventa virale sulla rete: una “pesca miracolosa avvenuta sulla spiaggia di Maratea, qualche giorno fa, e ripresa col cellulare da alcuni villeggianti, sorpresi dalla enorme quantità di pesci, forse alici, che si spingono in spiaggia come impazzite. L’unica ipotesi scientifica è che il branco di alici fosse inseguito da qualche altro predatore, magari un tonno. Sembra che il fenomeno sia capitato già altre volte.