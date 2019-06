Nigeriano manda all’ospedale tre agenti. Il tribunale di Bologna lo libera subito

Venerdì mattina un nigeriano, colpito da ordine di espulsione, ha aggredito gli agenti mandando tre di loro in ospedale. Hanno avuto prognosi rispettivamente di 15, 7 e 5 giorni. Il nigeriano è stato arrestato e processato per direttissima dove gli è stato convalidato l’arresto ma è stata altresì disposta l’immediata liberazione perché per i giudici non vi sono i presupposti di reiterazione del reato.

Il nigeriano scarcerato in poche ore

La denuncia arriva da Stefano Paoloni, segretario generale del sindacato autonomo di polizia (Sap).«Abbiamo iniziato a contare le aggressioni ai nostri colleghi, postando una cartolina sui nostri canali social. Abbiamo iniziato il 1° giugno e, ad oggi, le aggressioni sono già 10. L’ultima è avvenuta ieri mattina a Bologna».

La denuncia dei poliziotti: “Siamo lasciati soli”

«Siamo stati letteralmente lasciati soli. Siamo fin troppo rispettosi del lavoro della Magistratura, ma non è ammissibile rimettere in libertà chi ha usato violenza contro tre uomini in divisa che in quel momento rappresentano lo Stato. Queste decisioni li legittimano a continuare alimentando in loro il senso di impunità. Confidiamo – conclude la nota – in una celere approvazione del Decreto Sicurezza Bis, affinché chi si macchia di questi reati sia punito severamente e non lasciato libero di aggredire il prossimo collega».