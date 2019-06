Milano, immigrato aggredisce un poliziotto, lo getta a terra e lo picchia a sangue

Un altro immigrato spacciatore. Violento. Scoperto, picchia a sangue un poliziotto.È accaduto a Milano, nel Parco Sempione. Una volante aveva notato il gambiano aggirarsi nella zona in modo sospetto. Individuato, il gambiano ha gettato nel lago la droga ed è fuggito.

L’aggressione nel Parco Sempione a Milano

L’immigrato, un 28enne, ha visto gli agenti e ne ha aggredito uno. Come riporta il Giornale, ha buttato per terra il poliziotto e lo ha picchiato selvaggiamente. Poi si è dato alla fuga. Lo spacciatore ha percorso il parco e, passando dal castello, in quel momento zeppo di turisti, ha cercato di raggiungere la fermata Cairoli della metropolitana. A quel punto però è stato raggiunto e bloccato da un altro poliziotto che lo ha inseguito in bicicletta. Il veicolo gli era stato offerto da un passante che aveva assistito a tutta la scena. Il gambiano è stato quindi acciuffato al volo.

Il poliziotto trasportato in ospedale

Gli agenti sono poi tornati sul luogo dove era stata buttata la droga. Sempre come ricostruisce il Giornale, hanno recuperato dall’acqua la bustina con al suo interno 11,2 grammi di marijuana. Il poliziotto è stato soccorso e trasportato in ospedale con lesioni alle braccia, alle gambe e al viso. Il gambiano invece è finito in manette con l’accusa dispaccio, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.