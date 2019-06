L’immagine di Papa Ratzinger che sta commuovendo il mondo: smagrito e fragile

Benedetto XVI, primo Papa emerito nella storia della Chiesa Cattolica in un’intervista a 7 il settimanale del Corriere della Sera e ricorda che “il Papa è uno”, ed è “Francesco”. Ratzinger, 92 anni, appare “smagrito, fragile”, ma «conferma una curiosità intellettuale intatta», scrive Massimo Franco. «Non gli sfugge nulla di quanto accade nella Chiesa. Ha occasione di parlare con Francesco, con il quale si scambiano consigli. E di tanto in tanto Papa Bergoglio lo va a trovare, sebbene non sempre si dia notizia dei loro contatti». I rapporti tra i due sono rimasti ottimi. Nonostante nella Chiesa «troppi tra gli scontenti del pontificato di Francesco» guardino a Ratzinger «come a una sorta di leader spirituale e morale alternativo». Il Papa emerito ha sempre respinto questi tentativi. E ha «riaffermato i rapporti leali e affettuosi con Francesco, nonostante le vistose differenze di personalità, di approccio alla dottrina e alla liturgia». Indossa «l’abito talare bianco sotto il quale spuntano calze bianche, fasciate da sandali di cuoio marrone, e al polso porta due orologi, uno di foggia moderna, bianco e nero, in plastica».