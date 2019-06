È Salvini il politico italiano più amato dai francesi, quasi quanto la Le Pen. Flop Di Maio

Lo svela una ricerca Ipsos realizzata dal 5 al 13 giugno con la supervisione del politologo Marc Lazar di cui dà conto oggi il Corriere della Sera: i cittadini francesi considerano Matteo Salvini il politico italiano più amato con il 19% di opinioni positive mentre il premier Giuseppe Conte si ferma al 18% e l’altro vicepremier Luigi Di Maio al 15%.

Salvini amato quasi quanto la Le Pen

Nella rilevazione, presentata a Parigi nella seconda edizione dei «Dialoghi italo-francesi per l’Europa», un’iniziativa lanciata dalla Luiss e da Sciences Po in collaborazione con The European House-Ambrosetti, si analizzano a fondo le relazioni franco-italiane, non eccellenti – sul piano politico – negli ultimi tempi. «L’opinione che i francesi hanno di noi resta relativamente positiva: il 61% ha una buona opinione dell’Italia. Peggio della Svezia (93%), della Germania (81%) e della Spagna (80%), ma a pari merito con la Gran Bretagna e molto meglio della Grecia (51%), della Polonia (41%) e in particolare della Romania. Quasi due terzi dei francesi (64%) dicono di provare simpatia per gli italiani, mentre gli ostili sono una percentuali pressoché insignificante (6%)», scrive il Corriere. Ma la parte più interessante è quella sui politici italiani. Se Salvini strappa un 19% dei consensi, la sua amica e sodale, Marine Le Pen, si stacca su tutti i suoi omologhi transalpini con il 30% dei consensi, davanti al presidente della Repubblica Emmanuel Macron che si ferma al 20%.

L’antipatia degli italiani nei confronti dei francesi

Secondo il Corriere della Sera, nello studio si rileva un altro dato interessante: “gli elettori del Partito democratico provano simpatia (36%) più che antipatia (18%) verso la Francia, ma le proporzioni si ribaltano mano a mano che si passa al Movimento Cinque Stelle, a Forza Italia e soprattutto alla Lega”. Secondo gli autori della ricerca, «la capacità di Matteo Salvini di suscitare l’adesione di una parte importante di italiani attorno a sé e al suo programma spiega senza dubbio almeno in parte l’ostilità crescente dell’opinione pubblica italiana verso la Francia».