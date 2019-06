Calcioscommesse, dalla Spagna tirano in ballo Immobile. La replica: “Li querelo”

Ci sarebbe anche un filone italiano nell’“Operacion Oikos” che nelle scorse settimane ha portato a numerosi arresti fra dirigenti e calciatori per presunte combine in partite sia della Liga che della Serie B spagnola. Secondo i media spagnoli Marca, El Pais e “As” soprattutto, l’ex attaccante Carlos Aranda – ritenuto uno dei leader dell’organizzazione criminale – sarebbe entrato in contatto con l’italiano Mattia Mariotti, nel giro delle scommesse illegali nel nostro Paese e che fra i suoi clienti annovererebbe Ciro Immobile. Stando al rapporto della polizia, Mariotti si sarebbe consultato con Aranda lo scorso 2 aprile sulla possibilità di offrire ai giocatori del Frosinone, destinato a retrocedere, la chance di fare soldi truccando una partita di serie A e nella conversazione si accennerebbe al possibile coinvolgimento di Immobile. Mariotti viene descritto come un uomo di fiducia di Aranda, che si occupa del trasporto dei soldi da Malaga a Roma e viceversa.

L’avvocato di Immobile: “Notizie false e diffamatorie”

“Con riferimento alle notizie apparse su taluni organi di informazione, secondo le quali il nome del mio assistito sarebbe stato pronunciato nel corso di conversazioni telefoniche intercettate fra soggetti a vario titolo coinvolti in una vicenda di calcio scommesse in Spagna, Ciro Immobile si dichiara nella maniera piu’ assoluta del tutto estraneo a tali fatti ed esclude categoricamente qualsivoglia coinvolgimento”. Lo dichiara con una nota l’avvocato Paolo Rodella, legale del calciatore Ciro Immobile il cui nome, secondo la stampa spagnola, sarebbe finito nell'”Operacion Oikos”. “Il calciatore mi ha gia’ dato incarico di agire nei confronti di tutti coloro che in qualsiasi modo ledano il suo nome, la sua immagine e la sua dignita’ professionale. Pertanto diffidiamo chiunque dal dare credito e diffondere notizie totalmente false e diffamatorie”.