Bambino cade in piscina, con uno spettacolare tuffo il papà gli salva la vita (video)

In una piscina degli Stati Uniti, a Palm Beach County, si è verificato un clamoroso e spettacolare salvataggio di un bambino che era caduto nella piscina. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il bimbo a bordo vasca che cammina, poi cade in acqua e il papà, Alber Passavanti, che in quel momento è su una sdraio a bordo piscina, coglie l’emergenza e si lancia in un tuffo acrobatico – superando le reti di protezione della piscina – con il quale entra in acqua e recupera il bambino prima che possa affogare.