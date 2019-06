Atene avrà la sua prima moschea: Tsipras fa contenti gli islamici

Atene avrà presto la prima moschea cittadina. I lavori sono iniziati tre anni fa per iniziativa del governo di sinistra di Alexis Tsipras, sconfitto alle Europee appena passate. Aprirà ufficilmente a settembre. Finora, le uniche strutture religiose per i fedeli islamici in tutta la Grecia erano state quelle costruite nei territori al confine con la Turchia. Ora, dopo circa 180 anni dalla liberazione del Paese dagli Ottomani, una moschea sarà presente nella capitale ellenica. Dopo avere accontentato Ue e banche, l’ex “rivoluzionario” Trsipras si inchina anche all’Islam. C’è stata una forte opposizione all’iniziativa dell’esecutivo da parte dei movimenti nazionalisti e degli esponenti conservatori della Chiesa ortodossa. Il nuovo complesso religioso è stato eretto nel quartiere di Elaionas, caratterizzato dalla presenza di fabbriche dismesse e di un campo-profughi. La moschea di Atene sarà molto sobria, non assomiglierà alle moschee ottomane: sarà infatti sprovvista di un minareto, poiché non si armonizza con la città e col cuore greco ortodosso della strafìgrande maggioranza dei cittadini.

967.000 euro per la sua costruzione