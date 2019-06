Assisi, nigeriano minaccia i fedeli che non gli danno l’elemosina. E poi i poliziotti

Nigeriano si aggirava nei pressi della basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi e molestava pesantemente turisti e fedeli con le sue continue richieste di denaro, arrivando addirittura alle minacce.

Per tale ragione un 27enne nigeriano, in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente a Bastia Umbra, è finito in manette. Come ricostruiscono i quotidiani locali, il nigeriano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, infastidiva i visitatori della basilica chiedendo insistentemente l’elemosina. Ma non tutti lo hanno assecondato e così di fronte ai rifiuti ha reagito pesantemente con insulti e minacce.

Assisi, nigeriano ignora daspo urbano

Sul posto, dopo alcune segnalazioni arrivate in centrale, sono giunti gli agenti del commissariato di Assisi. Inutile il tentativo del nigeriano di nascondersi dietro alcune siepi dei giardini vicini alla basilica per evitare il fermo. I poliziotti sono infatti riusciti ad individuare e a tirare fuori dal suo nascondiglio il nigeriano. Ma dopo una colluttazione. Il 27enne prima ha tentato di scappare, poi si è rivoltato contro i poliziotti che però sono riusciti ad ammanettarlo. Il nigeriano è accusato di resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto negli uffici della questura, dove sono emersi tutti i suoi precedenti. Su di lui, infatti, pende tuttora un provvedimento di daspo urbano emesso dal questore di Perugia, della durata di tre anni. Che è però è stato ignorato.