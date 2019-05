Terrore in mare: squalo insegue fino a riva un uomo, che non si accorge di nulla (video)

Inconsapevole, il nuotatore sbracciava fino alla riva mentre dietro di lui un grosso squalo lo inseguiva, senza per fortuna decidere di attaccarlo. Le immagini documentano quando accaduto sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney, in Australia, e sono state girate dal drone dell’app Drone Shark. Uno squalo aveva superato il banco di pesci ed era stato attirato dall’uomo che nuotava ma per fortuna non è riuscito, o non ha voluto, raggiungerlo per attaccarlo.