Spaventoso tornado in Romania: panico in strada, sollevato e ribaltato un autobus (video)

Le immagini sono impressionanti, la paura è stata tanta ma per fortuna i danni si sono limitati alle cose e non si è registrata nessuna vittima dello spaventoso tornado che ha colpito la regione rumena di Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese. Il ciclone ha sollevato sabbia e terreno, bloccando auto e ribaltando un autobus che è stato sollevato dal vento per essere scaraventato in un prato a pochi metri di distanza: secondo i media, 4 persone sono state portate in ospedale mentre altre 12 hanno ricevuto assistenza medica sul posto dell’incidente.