GranRoma, arriva il centro commerciale con vista sull’Acquedotto Alessandrino

Dopo Roma Est, uno dei centri commerciali più famosi della Capitale, arriva GranRoma. Sempre nel quadrante Est. Apre le sue porte al pubblico la sera di giovedì 16 maggio, dopo 20 mesi dall’inizio dei lavori, grazie al Gruppo Fresia, società che ha ideato, sviluppato e realizzato il centro. Raggiungibile attraverso la Prenestina Bis, all’interno del Gra, GranRoma ha una superficie di 40.000 mq e si sviluppa su tre livelli: un parcheggio seminterrato e due piani dedicati a shopping e ristorazione. In tutto 97 negozi dei settori di abbigliamento, elettronica e arredo per la casa (Maisons du Monde è il primo punto vendita a Roma; Zara è presente con uno spazio di 3.200 mq), un supermercato Pam city, nuova insegna del Gruppo Pam presentata per la prima volta a GranRoma, oltre a ristoranti tra i quali Calavera, nuovo concept di cucina messicana, il secondo a Roma, food shops e bar. Completa la struttura una terrazza panoramica di 350 mq al secondo livello del centro commerciale, che offre una vista sul suggestivo Acquedotto Alessandrino.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi