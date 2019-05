Governo sull’orlo della crisi (di nervi). Giorgetti vicino alle dimissioni?

“Non ho nostalgia del governo Berlusconi, ho nostalgia del governo Conte quando faceva le cose e i 5 Stelle non perdevano tempo a insultarci”. È quanto Giancarlo Giorgetti dichiara al quotidiano on line Affaritaliani.it. I nervi continuano a essere a fior di pelle all’interno del governo e persino il pacato sottosegretario alla presidenza del Consiglio comincia a essere stanco. Siamo vicini allle sue dimissioni? Giorgetti non smentisce le voci. Si limita a dire che ne parlerà il lunedì dopo il voto.

Di Maio: «Il M5s ha la maggioranza in Cdm»

Anche oggi è continuato i botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Non ho mai capito perché le elezioni europee dovrebbero cambiare la composizione del Parlamento italiano – dice Di Maio ad Agorà su Rai Tre -. Noi non sappiamo quale sarà il risultato” del voto di domenica, “decideranno gli italiani. Quello che so io – ha rimarcato il titolare del Mise – è che il M5S ha il 36% del Parlamento italiano, abbiamo la maggioranza assoluta del Cdm e così rimarrà. Non ho intenzione di parlare di poltrone lunedì”.