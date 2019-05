Auto incendiate davanti a una caserma. Il sindacato di polizia: mai abbassare la guardia

Paura a Roma nella zona della caserma Trionfale, alloggio di dirigenti e di agenti, dove nella notte tra mercoledì e giovedì sono state incendiate alcune auto. Un episodio grave che ha messo in allarme il sindacato di polizia. «Siamo preoccupati per le auto incendiate questa notte a Roma nei pressi della caserma Trionfale di via Tommaso Campanella – denuncia in una nota il segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia Fabio Conestà – speriamo non si tratti di atti intimidatori in linea con le note scritte anti-polizia apparse nella Capitale», dice Conestà, la cui macchina è già stata oggetto di un furto sempre nei pressi della caserma. «Non va mai abbassata la guardia, soprattutto nei confronti di una struttura che ha subito anni fa l’incendio del portone!», ha concluso lanciando l’allarme dell’escalation di provocazioni e oltraggi che vedono vittime gli agenti in divisa addetti alla sicurezza dei cittadini.