Nuovo scontro Boldrini-Salvini. E sui social si canta: “Laura non c’è, è andata via”

Boldrini-Salvini, è guerra continua. I social non perdonano. E soprattutto non dimenticano. Non a caso, quando spunta il nome della Boldrini scoppia sempre il putiferio. Ancora scintille, dunque. Nuova puntata della guerra tra il vicepremier e l’ex presidente della Camera, la pasionaria rossa. Nei giorni scorsi Salvini aveva mandato la sua frecciata alla deputata di Leu presente alla contromanifestazione di Verona. «Mi dicono che balla qui fuori, si starà preparando per Ballando sotto le stelle».

Il botta e risposta Boldrini-Salvini

e l’ironia del popolo del web

Poi il leader della Lega è tornato a parlare della Boldrini condividendo sui suoi profili social un estratto della puntata di Di Martedì in cui l’ex presidente della Camera rivendicava le campagne a favore dei migranti. Nel post si legge: «La Boldrini dice: “L’immigrazione non è un problema”. A lei andava bene l’invasione incontrollata… Non è un #pescedaprile!». La risposta dell’ex presidente della Camera: «Buongiorno Ministro, sono un collaboratore di Laura Boldrini, che ora è impegnata in un incontro con gli studenti e non ha tempo né voglia di stare sempre a rispondere alle sue bufale. Mi ha chiesto solo di domandarle: #MaQuandoLavori ?”. L’hashtag rilanciato dal collaboratore è entrato ufficialmente nei trend topic di Twitter. E su facebook è valanga di commenti. Tutti contro la Boldrini. Il meno persante è: Meglio non lavorare che lavorare male come la Boldrini, si fanno meno guai. E giù un mare di like. Con un commento sferzante di A.D. sulle note di Nek Laura non c’è, è andata via.