Fitto: «Più forti con Giorgia Meloni. Dalle urne partirà la scossa per l’Europa e l’Italia»

«L’ingresso di Giorgia Meloni e di FdI nel gruppo dei Conservatori e Riformisti costituisce una grande opportunità perché non solo noi saremo più forti nel Parlamento Europeo presenti bene nel groppo nella prossima legislatura e avremo la possibilità di incidere completamente».. Ad affermarlo è Raffaele Fitto. «Sono convinto – prosegue – che da questa circoscrizione Sud e dalla Puglia ci sarà un contributo notevolissimo e importante per raggiungere il risultato elettorale che noi ci auguriamo. Ma non come punto di arrivo, ma una prospettiva futura. Il 27 maggio, dopo le elezioni, inizia un percorso».«Quindi il voto del 26 maggio per noi è il primo passo. Non c’è un accordo elettorale che ha l’obiettivo di guardare alla contingenza del momento ma è una scelta strategica che vuol far nascere un progetto per il futuro del nostro Paese a guida centrodestra e che cambi in modo radicale le scelte folli e sbagliate che questo governo soprattutto in materia economica sta portando avanti», conclude Fitto.