Italia-Cina, Macron e Merkel scalpitano per la “fuga in avanti” del Belpaese: «Una strada sbagliata»

Torna in campo l’asse Marcon-Merkel: i due, protagonisti di una indissolubile coalizione franco-tedesca, alzano la voce sulla vexata quaestio degli accordi Italia-Cina: e se da un lato Macron definisce polemicamente il Celeste Impero una «rivale sistemica», dall’altra la Cancelliera non nasconde perplessità velate e critiche aperte su quella che entrambi i leader definiscono negativamente una «fuga in avanti dell’Italia»…

Accordi Italia-Cina: Macron e Merkel fanno la voce grossa e serrano i ranghi dei 27 Paesi dell’Unione

Dunque, nella Ue franco-germanocentrica, l’Eliseo in una nota, e Berlino nelle sue dichiarazioni mediatiche, puntano all’affermazione di un dato per loro incontrovertibile: L’italia ha preso una strada che la Ue ritiene “sbagliata”. «Lavorare come piccoli club per Pechino non è una buona scelta, sono comportamenti naif che ledono il coordinamento della Ue», afferma secco Macron nella sua polemica nota diramata a denti stretti dall’Eliseo. E a stretto giro arriva anche il sostegno “contro” della Merkel che, sul fatidico memorandum, da un lato avverte che «studierà attentamente» il testo dell’accordo e, dall’altro, asserisce che «con la Cina bisogna trattare in modo unitario, come potenza europea, e non in ordine sparso». Insomma, come riporta opportunamente questa mattina, tra gli altri, il sito de Il Mattino, «La Cina è ormai diventata “concorrente, partner e avversaria” dell’Europa, innegabilmente «un nuovo dato» con cui fare i conti sulla scena globale, e a Bruxelles». Una super-potenza che inquieta e affascina al tempo stesso, nei confronti della quale i leader Ue, cominciando proprio da Macron e Merkel, cercano di «far serrare i ranghi ai 27» in modo da intonare, in un coro di voci che potrebbero intonare tonalità dissonanti, una sola voce con cui parlare a Pechino. A partire proprio, come ricorda puntualmente Il Mattino, «dall’entrata in vigore il primo aprile dello scudo sugli investimenti strategici – che, fosse già stato operativo, avrebbe coperto l’83% delle operazioni cinesi in Europa nel 2018 – e dalla decisione di rilanciare le misure per la reciprocità di accesso agli appalti pubblici, arenate dal 2012».