Immobili, Istat calano i prezzi delle abitazioni: meno 2% del quarto trimestre

Nel quarto trimestre 2018 l’indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, diminuisce dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento nei confronti dello stesso periodo del 2017 (era -0,8 nel terzo trimestre 2018). È quanto emerge dalle stime preliminari diffuse oggi dall’Istat. La flessione tendenziale dell’Ipab è da attribuire unicamente ai prezzi delle abitazioni esistenti, che registrano una variazione negativa pari a -0,7 per cento (era -1,3 nel trimestre precedente). I prezzi delle abitazioni nuove, invece, rimangono stabili su base tendenziale mostrando una netta decelerazione rispetto al +1,6 per cento del terzo trimestre del 2018. Questi andamenti si manifestano in un contesto di persistente crescita dei volumi di compravendita (+9,3 per cento l’incremento tendenziale registrato per il quarto trimestre del 2018 dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale). Anche su base congiunturale la lieve diminuzione dell’Ipab è dovuta unicamente ai prezzi delle abitazioni esistenti, che registrano ancora un calo, pari a -0,3 per cento, mentre i prezzi delle abitazioni nuove registrano un aumento dello 0,3 per cento, dopo la stabilità del trimestre precedente.

