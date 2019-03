Femministe anti-famiglia: le foto che giornali e tv evitano di far vedere

“Oh Giulietta non temere che la vita è troppo bella per passarla su un balcone aspettando un coglione…”. Questa una delle canzoni delle femministe che hanno sfilato a Verona contro il Congresso delle famiglie. La “marea transfemminista” come è stata ribattezzata dalle organizzatrici di Non una di meno è stata anche questo: radicalismo ideologico stile anni Settanta che va ben oltre il flash mob sulle note di Jovanotti che è circolato sui media. Rivendicazionismo arrabbiato (uno degli slogan era “Obietta su sta fregna”…), insulti alla religione cattolica, inno al femminismo che rovina le famiglie e non le tutela. Ecco una fotogallery della manifestazione femminista di Verona che i giornali accuratamente eviteranno di mostrare: