Ariano, Lega e FdI rafforzano l’intesa e lanciano la sfida per le amministrative

Sul Tricolle la Lega e Fratelli d’Italia rafforzano l’intesa e rilanciano l’asse politico di centrodestra. Gli esponenti dei due partiti si sono riuniti ancora una volta per ribadire l’accordo già siglato nelle segreterie provinciali. Come espressione maggioritaria delle forze di centrodestra, i due partiti sovranisti indicano il percorso da seguire per le amministrative di maggio. Presenti al tavolo anche esponenti della società civile. Il progetto vede già la condivisione di tre liste civiche: l’Orologio, Sussidiarietà e il Centro e resta aperto all’adesione di Forza Italia e dell’Udc, ma in un contesto di discontinuità politica con l’amministrazione uscente.

Ariano, “pronti ad andare avanti”

Soddisfatto l’esponente di Fratelli d’Italia, Pino Maraia, che sottolinea come già un mese fa si provò a stilare un documento per la formazione di liste di partito ma il progetto si arenò per la contrarietà di Forza Italia e Udc. «Il discorso – dichiara Maraia – è politico non civico. Oggi abbiamo riproposto quel documento con forza e siamo pronti ad andare avanti anche da soli. Non chiudiamo le porte a nessuno ma chiediamo discontinuità rispetto alla precedente amministrazione».