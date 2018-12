Meloni si confessa: per mio padre non provo niente. E per gelosia si può spiare il telefono del partner…

La vita privata, anzi quella più intima, svelata ai microfoni della tv: Giorgia Meloni si è prestata a una confessione pubblica nel programma “Belve” che andrà in onda su Nove. Ha parlato del suo difficile rapporto con il padre. “Mio padre ha fatto di tutto per non farsi stimare. Oggi è morto, ma non provo niente. Se una bambina di undici anni decide che il padre non lo vuole vedere più, un motivo ci sarà stato…”.

Il rapporto difficile col padre

Alla domanda della conduttrice sulle parole dure indirizzate al padre, Meloni ha risposto: “Mettiamola così – ha detto – mio padre ha fatto di tutto per non farsi stimare da me, prima ancora che per non farsi volere bene. Non mi va di entrare nel merito e di raccontarlo, ma se una bambina – precisa – di undici anni decide che non lo vuole vedere più, io così ho deciso – ribadisce – e così ho fatto, insomma qualcosa deve aver fatto”. Quindi ha aggiunto: “Se lei mi parla di mio padre è come se mi parlasse di un personaggio della televisione … So che c’è, ma … E questo vuol dire che bene o male hai scavato un bel buco, no? Nell’inconscio di una bambina – continua – e questa è una cosa che mi fa arrabbiare perché vorrei almeno poterlo odiare. Invece – conclude – non ci riesco, non provo niente”.

Meloni ha fatto anche altre confessioni. Di Alessandra Mussolini ha detto che si tratta di un personaggio di cui non ha stima e ha poi parlato anche del rapporto col suo compagno, scherzando sulla sua gelosia: “Ho menato per gelosia. Spio il telefono del mio compagno, gli uomini sono incapaci e si fanno beccare. In caso, mi faccio passare i tabulati del Viminale dal mio amico Salvini”.