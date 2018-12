La faccia tosta di “Lady Etruria” Boschi: «La manovra danneggia i risparmiatori» (video)

«La manovra è talmente disastrosa che sarà l’ultima del Governo del cambiamento». La discussione generale sul ddl Bilancio in aula a Montecitorio si è chiusa con l’intervento della deputata del Pd Maria Elena Boschi, che con una bella faccia tosta ha sostenuto che questo governo sta danneggiando i risparmiatori. «Il balconcino di palazzo Chigi da qualche giorno ha un ponteggio, forse perché non ha retto il peso delle bugie del vicepremier Di Maio che sono ormai diventate un genere letterario. Il simbolo dei festeggiamento adesso rischia di crollare, come rischia di crollare l’economia italiana…». I toni si sono accesi quando il relatore della manovra, Raduzzo, ha replicato a Lady Etruria che aveva sostenuto che la manovra “danneggia i risparmi degli italiani”. «I risparmiatori sono stati danneggiati dai vostri governi», ha detto l’esponente di M5s, il quale ha sostenuto che nella legge di Bilancio è stato ampliato il fondo per rimborsare i truffati dalle banche.

