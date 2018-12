La beffa: i giudici ridanno ai rom “nullatenenti” i 2,5 milioni di beni confiscati

La magistratura di Prato salva i rom dalla banca rotta e per farlo interpreta il codice in punta di fioretto: e dunque, come riporta in queste ore, tra gli altri, il sito de il Giornale, «secondo il tribunale di Prato non sussiste una correlazione temporale tra le condotte delittuose contestate ai rom e i beni sequestrati nel corso dell’indagine», laddove per “beni sequestrati” s’intende non solo conti correnti e libretti postali, diverse polizze vita, ma anche fabbricati rurali e almeno sette immobili, insomma un tesoretto riconducibile alle famiglie Ahmetovic e Halilovic, per un totale di circa 2, 5 milioni di euro; mentre per “indagine” ci si riferisce all’inchiesta nata dalle «forti discrepanze fra i redditi dichiarati dai Rom», spesso pari a zero e i riscontri di ingenti possedimenti riconducibili a loro proprietà. Beni, come anticipato, confiscati dalla Guardia di Finanza, che nel giugno 2017 ha agito con sequestro su ordine della Procura. E adesso, tutto annullato: confisca azzerata e bottino restituito ai rom.

I giudici restituiscono ai rom i beni milionari confiscati

Il provvedimento, stabilito dal tribunale di Prato, ha di fatto annullato le misure preventive adottate all’avvio delle operazioni di accertamento dell’indagine. La decisione della confisca poi messa in atto dalla Guardia di Finanza un anno fa era stata presa in considerazione della «pericolosità sociale» di sette appartenenti di una stessa famiglia rom che, contestualmente, avvalendosi anche di prestanome, sono nel tempo riusciti a disporre di una liquidità sui conti e di beni immobili per un totale milionario, risultato indiscutibilmente spropositato rispetto a quello che era il reddito dichiarato.

Il tesoretto in ville, polizze, gioielli, conti correnti e libretti postali

Ad oggi, però, per i giudici – e come riferito da il Giornale che al caso dedica ampio spazio – «non sussisterebbe una correlazione temporale tra le condotte delittuose contestate e i beni sequestrati». Dunque, gli Ahmetovic e gli Halilovic torneranno in possesso del tesoretto da due milioni e mezzo di euro articolato in ville, polizze e gioielli. Un forziere ricco che contrasta clamorosamente con lo stato di indigenza percepita e dichiarata dalle due famiglie rom, ad una delle quali peraltro, beffa delle beffe, era stato assegnato anche un alloggio temporaneo da parte del Comune: assegnazione poi revocata dopo l’indagine e la confisca delle Fiamme Gialle. Almeno quello…