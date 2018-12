Il Bambin Gesù di Santa Marinella a rischio chiusura. FdI: «Ci opporremo con tutte le forze»

«Fratelli d’Italia si opporrà in tutte le sedi istituzionali alla chiusura dell’ospedale Bambino Gesù di Santa Marinella, azienda sanitaria del Vaticano, ma finanziata dalla Regione Lazio, che come annunciato dai suoi dirigenti, sarà progressivamente smantellata, fino all’inevitabile chiusura. Atto sconsiderato che comporterà la soppressione di importanti servizi ai pazienti, tra gli altri un polo oncologico pediatrico, con danno enorme per questo territorio, già carente di presidi sanitari». E’ quanto dichiarano Chiara Colosimo, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia e Alfredo De Antonis, FdI S.Marinella.

«Giudichiamo sconcertante la soluzione proposta dall’Amministrazione Comunale d’accordo con la Asl Rm4, di trasferire gli ambulatori di via Valdambrini al Bambino Gesù di Palidoro in affitto, proposta di cui si è fatto garante l’assessore alla Sanità di S. Marinella, Renzo Barbazza. Opzione alla quale siamo fortemente contrari, in quanto esclude dall’assistenza tutta l’utenza degli adulti, che si riverserebbe sulle liste di attesa di altri laboratori accreditati che, oberati di pazienti, non riuscirebbero ad esaudire la richiesta di prestazioni generando un crisi grave nel servizio sanitario regionale. L’eliminazione di un presidio sanitario dal territorio crea un vulnus sociale e nessuna istituzione se la può cavare semplicemente con un parziale trasloco di uffici e ambulatori», concludono gli esponenti di FdI.