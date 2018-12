Global compact anti-invasione, duro Meluzzi: «Assurdo, Salvini ha votato come Fico» (video)

L’ asse giallo-verde-rosso affonda per la terza volta l’offensiva di Fdi contro il global compact. In aula Pd, Leu, il Movimento 5 Stelle e la Lega votano contro la mozione di Fratelli d’Italia per dire no al Global Compact, il documento Onu che imporrà un’immigrazione senza limiti. Dopo la dura presa di posizione di Giorgia Meloni, arriva anche il video, indignato, del professor Alessandro Meluzzi.