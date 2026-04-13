Arianna Meloni incontra gli eletti di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: «Saremo in tutte le regioni, FdI è il partito del radicamento»

Foto: Ansa / Ciro Fusco (20 mag 2025)

Focus sul territorio

La responsabile della segreteria politica di FdI a Torino per ascoltare le voci locali: 300 amministratori, 3 ore di confronto, nessun intervento di parlamentari: «Non ci siamo mai chiusi nei palazzi e non lo faremo adesso»

«È stato un momento importante di confronto nel quale Arianna Meloni ha ascoltato le voci di tutti e ha risposto a tutti». Così il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, ha sintetizzato l’incontro che si è svolto a Torino, al Green Pea, tra la responsabile della segreteria nazionale del partito e gli eletti di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e al quale hanno partecipato circa 300 persone.

L’incontro con i referenti del territorio

Un incontro a porte chiuse che, secondo quanto trapelato, è stato tutto centrato sull’ascolto del territorio, con un protagonismo assoluto degli amministratori: durante le circa tre ore di dialogo, nessun parlamentare avrebbe preso la parola, mentre sarebbero stati una quarantina gli interventi degli eletti a livello locale e in particolare degli amministratori dei Comuni più piccoli. Poi c’è stato l’intervento conclusivo di Arianna Meloni.

Il richiamo alla responsabilità e alla politica militante

«Ci siamo confrontati in un clima molto costruttivo, il partito è forte e riparte con piena convinzione dei propri mezzi», ha detto il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, a conclusione dell’incontro. Di «clima ottimo» ha parlato anche il vicepresidente del Piemonte, Maurizio Marrone. «Arianna Meloni ci ha richiamato alla responsabilità, alla serietà, al lavoro, all’unità e a continuare con la politica militante», ha raccontato poi Carlo Riva Vercellotti, capogruppo in consiglio regionale piemontese.

Arianna Meloni: «Non ci siamo mai chiusi nei palazzi e non lo faremo adesso»

«Oggi a Torino abbiamo incontrato i referenti di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e nelle prossime settimane con Giovanni Donzelli saremo in tutte le regioni d’Italia. Perché Fratelli d’Italia è il partito del radicamento, il partito che ha testa e cuore nei territori. Non ci siamo mai chiusi nei palazzi e non lo faremo adesso», ha scritto Arianna Meloni sui propri social.

«In una fase complessa come quella che stiamo vivendo non ci perdiamo d’animo. Siamo sempre più determinati, umili e concentrati e siamo di nuovo al lavoro per costruire quelle proposte di cui gli italiani hanno davvero bisogno. Guardando a un’Italia più competitiva, produttiva, capace di valorizzare le eccellenze e il merito. È questo il nostro unico obiettivo: costruire un’Italia migliore. Oggi e per le generazioni future», ha concluso la responsabile della segreteria politica di FdI.