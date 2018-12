Global Compact, M5S-Lega votano contro la mozione FdI. Meloni: «Smascherati» (video)

Hanno gettato la maschera. «Il Pd, Leu, il Movimento 5 Stelle e la Lega votano contro la mozione di Fratelli d’Italia per dire No al Global Compact, il documento Onu che imporrà un’immigrazione senza limiti. Aiutatemi a diffondere quanto successo in Aula!». A scriverlo in un post su Facebook è Giorgia Meloni, alla luce di quanto accaduto a Montecitorio. Quella contro il Global Compact è una battaglia che FdI porta avanti da diverse settimane nella convinzione che il governo italiano faccia un errore clamoroso nel sottoscriverlo, perché è un documento che mette in discussione l’esistenza dei confini e degli Stati nazionali. «Dovevamo capire le intenzioni della maggioranza di governo», ha detto Giorgia Meloni, «e ora le conosciamo. Del resto, avevano messo nero su bianco l’impegno a rinviare la questione…». Lega e M5S avevano deciso di non decidere, ma l’Italia è chiamata a rendere nota la sua posizione. E l’atteggiamento del governo è negativo.

I video. Giorgia Meloni: “Incomprensibile la posizione della Lega”

Meloni: “Se i Cinquestelle dettano legge sulla politica migratoria…”

Il video postato da Giorgia Meloni su Facebook