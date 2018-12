Giachetti senza ritegno: «Hanno sbagliato gli italiani il 4 marzo, non noi»

Tutta colpa degli italiani. La sinistra col complesso di superiorità morale questa volta assume il volto di Roberto Giachetti. Del resto, candidatosi alle primarie del Pd, deve in qualche modo rendersi visibile, anche se, una frase come quella pronunciata presentando la sua mozione congressuale, rischia di gettare ancor più nello sprofondo il Pd ( e lui). «La differenza tra me e gli altri è che io non penso che gli italiani quando scelgono hanno sempre ragione. Il 4 marzo gli italiani hanno commesso un errore grave di cui cominciano a rendersi conto adesso e per cui pagheranno sulla propria pelle».

La faccia tosta: «Gli italiani hanno commesso errore grave»

Candidarsi alle primarie non significa necessariamente sparare menate, eppure Giachetti lo fa, precisando: «Anche noi abbiamo fatto degli errori, ma non dico che abbiamo sbagliato politiche e riforme, hanno sbagliato gli italiani -ha spiegato il deputato Pd-. Di fronte a quello che sta accadendo vorrei dire guardando in faccia agli italiani, ho sbagliato io o hai sbagliato tu?». Gli sconsigliamo vivamente di evitare di farlo. Se solo desse un’occhia ai sondaggi prima di parlare… «Di cosa ci dobbiamo vergognare? Di nulla- continua- l’unica scusa che dobbiamo è per non aver avuto la forza, anche per ragioni nel Pd, di fare di più in termini di riforme». Già, destino cinico e baro…