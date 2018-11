Vino, sos made in Italy: le nuove regole Ue possono massacrare le nostre aziende

di Tito Flavi

La Ue ha dichiarato guerra al made in Italy in uno dei suoi settori di punta: la produzione del vino Dopo lo spumante, la Commissione europea ha dato il via libera alla cancellazione dell’obbligo di indicare l’origine delle uve per le bottiglie di Chardonnay, Merlot, Cabernet, Sauvignon e Shiraz. È qualcosa di inaudito per il settore vinicolo, rappresenta un colpo mortale. Nel 2018, l’export italiano ha segnato un nuovo record, con un aumento del 4% soltanto nei primi sette mesi dell’anno. La Coldiretti è già sul piede di guerra. Secondo l’associazione, l’Italia deve opporsi con tutte le forze alla modifica del regolamento 607/09 sull’etichettatura dei vini. Il pericolo è gravissimo: rendendo obbligatorio solo il luogo della spumantizzazione ma non quello di origine delle uve, di fatto qualsiasi Paese può dire di produrre vino “italiano” con vini o mosti proveniente di altri Paesi. Ed è per questo che Stati europei o con cui l’Unione europea ha accordi commerciali nel settore agricolo, già festeggiano. Voglio favorire prodotti targati.