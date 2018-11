Salvini: «Voto a marzo? Si rassegnino, il governo durerà 5 anni»

di Mariano Folgori

Dopo le tensioni tra Lega e M5S su prescrizione, sicurezza e Tav, il mondo della politica ha ricominciato a sfogliare la margherita sulla sorte del governo: durerà o non durerà? Non durerà: è questa la risposta che ha fatto capolino questa mattina sulle edizioni online di vari quotidiani. «Spunta l’ipotesi di elezioni marzo», hanno cominciato a dire attribuendo a Salvini l’intenzione di fare saltare il banco tra qualche mese. Il diretto interessato a questo punto s’è un po’ irritato e non ha usato molto garbo per smentire le voci di una prossima crisi: «Si rassegnino gli sciacalli, questo governo continuerà a lavorare per cinque anni». Il ministro dell’Interno lo afferma solennemente durante la conferenza stampa sui temi dei migranti e della sicurezza, convocata al Viminale.