Operatrice di un centro d’accoglienza stuprata da un nigeriano: l’immigrato a rischio espulsione

di Redazione

Ancora uno stupro, ancora un extracomunitario violento, ancora una dipendente di un centro d’accoglienza vittima della sopraffazione e degli abusi di un ospite del centro in cui la donna lavora, prestando aiuto proprio a migranti come lui. Sembra non ci sia difesa, non ci sia scampo. a giudicare dall’incremento inquetante del fenomeno crimnale che la cornaca ribadisce a ogni nuovo episodio, sembra sia solo una questione di calcolo delle probabilità, ma che prima o poi, qualcuno finirà – di nuovo – per diventare l’ennesima vittima del predatore di turno, pronto a far valere rabbia e brutalità come motore della violenza tenuta in sordina fino al momento prima dell’agguato. Stavolta, nel centro del mirino dell’orco di turno, un 19enne nigeriano, richiedente asilo e pregiudicato già in carcere, è finita, una operatrice del centro di accoglienza straordinaria ex caserma Schenoni di Bressanone, (Bolzano).

Bressanone, stupro in un centro d’accoglienza: nigeriano 19enne rischia l’espulsione

Duinque, ci risiamo: ancora uno stupro in un centro d’accoglienza: stavolta è l’operatrice di una struttura di Bressanone a denunciare la violenza subìta da un immigrato nigeriano 19enne che ora rischia l’espulsione. Il giovane straniero è stato accusato di violenza sessuale da una operatrice del centro di accoglienza straordinaria ex caserma Schenoni di Bressanone. Lo stupro sarebbe accaduto venerdì. Ora l’africano è in carcere: se la magistratura lo indagherà per violenza sessuale, scatterà il decreto sicurezza. La domanda d’asilo sarà subito valutata dalla Commissione e, qualora al caso dovesse rispondere una decisione negativa, il 19enne immigrato africano dovrà essere espulso. Come ribadito in queste ore da quanto si apprende da fonti del Viminale. Non è dato sapere se i provvedimenti in corso d’opera disposti dal decreto sicurezza fungeranno sempre quantomeno da deterrente: è un fatto, però, che data la drammatica incidenza di fenomeni come questi, non si può più pensare di non prevedere risposte e soluzioni…