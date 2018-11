Minacce e insulti contro il senatore che ha riportato il Crocifisso in classe

di Renato Fratello

Rappresaglia social contro il senatore leghista William De Vecchis. Come riporta il Giornale la pagina Facebook del senatore è stata inondata di insulti e minacce dopo le iniziative sul Crocifisso a scuola. «Ci si dovrebbe sdraiare lui sulla croce, ce lo vedrei bene», è uno dei tanti commenti apparsi sulla pagina Facebook del senatore leghista.

Il senatore nei giorni scorsi aveva denunciato la sparizione del Crocifisso da alcune aule di una scuola primaria di Fiumicino. La preside aveva smentito. Secondo la dirigente scolastica, si legge ancora sul Giornale, infatti, non si sarebbe verificata nessuna rimozione ma, più semplicemente, i Crocifissi in dotazione alla scuola non erano sufficienti per tutte le classi. Il senatore del Carroccio quindi aveva riportato in aula i Crocifissi mancanti acquistandoli di tasca propria. A quel punto il web si è scatenato.

Non solo “offese generiche”, ha spiegato il senatore a Il Giornale.it, perché c’è anche chi scrive che lo vorrebbe vedere “sdraiato sulla croce” e chi reclama “qualche chiodo in più per De Vecchis”. «Che il mio gesto avrebbe diviso gli utenti – ha proseguito De Vecchis – me lo aspettavo ed ero pronto alle critiche e al confronto anche acceso, ma mai mi sarei immaginato che qualcuno arrivasse ad augurarmi il martirio». Nonostante questo, però, ha chiarito di non voler«denunciare nessuno». Si tratta solo di «pagliacciate di pessimo gusto che sono l’ennesima dimostrazione di quanto sia basso il livello di certi interlocutori». Il senatore ha quindi annunciato di estendere il suo intervento «a tutte le scuole di tutto il Comune di Fiumicino».