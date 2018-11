La conferma arriva da Instagram: è addio tra la Isoardi e Matteo Salvini

di Redazione

Erano giorni, ormai, che i rumors circolavano sul web adombrando il sospetto di una separazione già in atto o, comunque, nell’aria. Oggi, proprio via social, e direttamente da una dei diretti interessati, è arrivata su Instagram la conferma: Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono detti addio, e lo scatto di un momento privato con tanto di dolcissima didascalia a corredo, postati dalla conduttrice della Prova del cuoco, sgomberano il campo e il dibattito online da dubbi e supposizioni virtuali…

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si dicono addio

Come anticipato, del resto, già nei giorni scorsi – specie secondo Dagospia e Striscia la Notizia – si paventava un’aria di crisi nella relazione tra la conduttrice de La prova del cuoco e il Ministro dell’Interno, ma fino a poco fa né l’uno, né l’altra avevano confermato o smentito il gossip in circolazione almeno da un paio di mesi. Poi, solo una manciata di giorni fa, contattata da Oggi la Isoardi, interpellata proprio sulla sua situazione sentimentale, ha replicato curiosamente intonando «La lontananza sai è come il vento…», e facendo in qualche modo suoi i celebri versi in musica portati al successo da Modugno. Fino a quel momento e, anzi compreso quel momento, ha conduttrice tv ha però sempre mantenuto un rigoroso riserbo e aggirato l’ostacolo di domande indiscrete sulla sua vita sentimentale replicando con riferimenti alla sua attività televisiva.

La conferma della separazione arriva via social

Fino a poco fa, quando l’account Instagram ha sciolto la riserva e nel più affettuoso dei modi: con una sorta di ringraziamento dedicato all’ormai ex compagno per il tempo trascorso insieme e un velo di dolce rimpianto per «quello che avremmo dovuto darci ancora», ha postato la Isoardi», ma sempre «con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo». Del resto, anche la notizia dell’amore sbocciato da poco tra la conduttrice e il leader del Carroccio era arrivata dai media con un’intervista rivelatrice in cui l’affascinante padrona di casa della Prova del cuoco aveva rivelato: «Ho scoperto un politico di razza che fa da corazza ad una dolcissima persona. Voterei a primavera il primo, ma sposerei anche domani il secondo». Nozze sfumate, invece: e l’annuncio dell’addio social lo conferma.